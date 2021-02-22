ظريف: يمكن العودة للالتزام الكامل بالاتفاق النووى بعد رفع جميع العقوبات

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، إن "الرئيس الأمريكى جو بايدن، يواصل تطبيق سياسة الضغط القصوى للإدارة السابقة"، مؤكدا فى ذات الوقت أنه يمكن العودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووى بعد رفع جميع العقوبات.





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