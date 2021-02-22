تفاصيل مقتل السفير الإيطالى فى الكونغو إثر هجوم للمتمردين

جدة - نرمين السيد - ونقلت الوكالة عن مصادر دبلوماسية، أن السفير لقى حتفه، خلال هجوم للمتمردين، فى محاولة لاختطاف شخصيات تعمل بالبعثة الأممية لدى الكونغو. وأشارت الوكالة إلى مقتل شخص آخر فى الهجوم.

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