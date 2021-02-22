إيران تعلن غلق 5 معابر حدودية مع العراق

أعلنت إيران اليوم، الاثنين، غلق 5 معابر حدودية مع العراق أمام المسافرين في إطار اجراءات الوقاية من فيروس كورونا المتحور.
ووفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، قال المتحدث باسم مصلحة الجمارك الايرانية، روح الله لطيفي، إنه تم اغلاق 5 معابر حدودية مع العراق.
وأوضح لطيفي،في بيان له اليوم الاثنين،أنه "بقرار من المحافظات الحدودية تم اغلاق معابر "سردشت" و"بيران شهر" غربي البلاد و" شلمجة" و"جذابة" بجنوب غربي ايران فيما سيتم اغلاق معبر " مهران" (غرب) يوم الغد حتى اشعار آخر".
وأكد المتحدث أن قرار الاغلاق يشمل حصرا المسافرين ويستثني السلع والانشطة التجارية.
وأشار لطيفي إلى أنه قبل القرار الحدود کانت مفتوحة أمام المسافرين بين ايران والعراق لحاملي تأشيرات الدخول بهدف العلاج والدراسة والتجارة والمهام الدبلوماسية وذلك في اطار الحد من انتشار فيروس كورونا.
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