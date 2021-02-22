أنباء عن إصابة عمر البشير بفيروس كورونا ونقله إلى المستشفى

أفادت قناة "الشرق" السعودية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بإصابة الرئيس السوداني عمر البشير بفيروس كورونا.
ونقلت "الشرق" عن مصادرها الخاصة قولها إن "البشير نقل إلى أحد المستشفيات بالعاصمة الخرطوم، بعد إصابته بفيروس كورونا".
وديسبمر الماضي، تضاربت الأنباء حول إصابة البشير بفيروس كورونا، حيث تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، شائعات بوفاة داخل السجن.
وكان عبدالله البشير، شقيق الرئيس المعزول، والذي كان موقوفا على ذمة فساد مالي، قد توفي أواخر العام الماضي بأحد مراكز الحجز في الخرطوم متأثرا بكورونا.
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