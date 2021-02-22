السعودية.. أوامر ملكية جديدة بشأن نظام التعليم

قال وزير التعليم السعودي، حمد آل الشيخ، اليوم الاثنين، أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر أمرًا ملكيًا استمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي.

وأضاف آل الشيخ في تصريحات نقلتها قناة "الإخبارية" السعودية: "يشمل الأمر السامي التعليم العام والجامعي والتدريب التقني الحكومي والأهلي؛ وفق الضوابط المطبقة".

وتابع: "هذا الأمر يأتي حرصًا من القيادة على سلامة منسوبي التعليم في ظل استمرار جائحة كورونا، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية".