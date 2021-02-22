ظريف: بايدن يواصل تطبيق سياسة ترامب.. وهذا شرط طهران للالتزام بالاتفاق النووي

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مجددا أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يواصل تطبيق سياسة الضغط القصوى التي كانت تمارسها الإدارة السابقة.

وشدد ظريف على إمكانية العودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي بعد رفع جميع العقوبات.

وفي السياق ذاته، قال مجلس الخبراء الإيراني إن عودة أميركا إلى الاتفاق النووي لا تنفع ولا تضر.

ووجه البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، انتقادا إلى الرئيس، حسن روحاني بالتساهل مع وكالة الطاقة الذرية الدولية، مشددا على منع المفتشين من الرقابة على المنشآت النووية.

ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، دعا رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، الحكومة الإيرانية إلى التراجع عن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه أمس مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي كلمة أمام البرلمان، قال ذو النور إن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتهك قانون الإجراء الاستراتيجي لإلغاء الحظر وصيانة حقوق الشعب الإيراني" الذي أقره البرلمان الإيراني"، مطالبا بإلغاء تلك الخطوة المتخذة أمس في أقرب وقت ممكن.

وكان وزير الخارجية الإيراني صرح أمس الأحد بأن بايدن، لم يغير سياسة الضغط القصوى التي انتهجها سلفه ترامب.

وأكد ظريف، أنه "ليس لدى طهران ما تخفيه في منشآتها النووية"، مشيرا إلى أن إنهاء عملية التفتيش المفاجئ للوكالة الدولية الطاقة لا ينتهك الاتفاق النووي.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني إن "إيران لا تسعى إلى انتهاك الاتفاق النووي"، مشددا على أنه من الممكن العدول عن الخطوات التي اتخذتها إيران خارج نطاق الاتفاق النووي.

وتابع ظريف: "يمكن بدء المحادثات مع واشنطن عندما تفي كل الأطراف بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي"، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، "لم يغير سياسة الضغوط القصوى التي انتهجها سلفه (الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب) مع طهران"، و"لا يمكن لواشنطن الانضمام إلى الاتفاق النووي قبل إلغاء العقوبات"، بحسب "روسيا اليوم".