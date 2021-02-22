تمهيدا لاستخدامه.. سوريا تعلن تسجيل لقاح سبوتنيك الروسي

أعلنت سوريا، اليوم الإثنين، عن تسجيل لقاح سبوتنيك V الروسي، واستعماله على أراضيها.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن بيان أصدرته السفارة السورية في موسكو قوله: "سوريا أنهت جميع إجراءات التسجيل للقاح سبوتنيك V الروسي ضد الإصابة بفيروس كورونا وسمحت باستخدامه على أراضيها".
وتم تسجيل لقاح سبوتنيك من قبل وزارة الصحة الروسية في أغسطس من العام الماضي، وتم تطوير العقار من قبل مركز أبحاث الجمالية للكيمياء الكهربية.
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