خطوات التسجيل في منصة مدرستي 1442 للتعليم عن بعد وطريقة عمل الواجبات

يهتم عدد كبير من طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية عن خطوات التسجيل في منصة مدرستي من مختلف المراحل الدراسية المختلفة، وقد أطلقت وزارة التعليم السعودية منصة مدرستي للتعليم عن بعد بهدف استكمال العام الدراسي بعد إغلاق المدارس في الفترة الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا وهذا إجراء وقائي ضمن الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الحكومة السعودية، وقد اعتمدت المنصة التعليمية على أحدث الوسائل التكنولوجية المتطورة في توصيل المعلومة للطالب وجعل التواصل بين المعلم والطالب في أحسن صورة، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” خطوات التسجيل في المنصة وطريقة عمل الواجبات وأداء الإختبارات، فإلى نص المقال.

التسجيل في منصة مدرستي

يريد عدد كبير من الطلاب بالمملكة العربية السعودية الإستعلام عن رابط منصة مدرستى حيث تساعد المنصة الطلاب فى المرحلة الإبتدائية والمتوسطة والثانوية فى التعلم عن بعد وذلك بسبب الظروف الحالية بسبب فيروس كورونا المستجد، ولذلك تم إنشاء منصة مدرستى لمساعدة الطلاب فى شرح الدروس بمنتهى التفصيل على المنصة على مدار اليوم، وإليكم خطوات التسجيل في المنصة فقط ادخل إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستي ثم كتابة البيانات المأخوذة من تطبيق توكلنا من اسم المستخدم وكلمة المرور، وبعد ذلك يُمكنك استخدام الموقع.

وزارة التعليم السعودية

نجحت المنصة في الإنتشار بين آلاف الطلاب والطالبات وتقديم المحتوى الدراسي لكافة المراحل الدراسية المختلفة بطريقة إلكترونية بسيطة وسهلة، ولذلك كتبنا لكم هذه المقالة لنوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بالمنصة.

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