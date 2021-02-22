“هام” موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 ورابط وزارة الموارد وخطوات تحديث البيانات مرفق بالسبب

هلا بالغاليين متابعينا من المملكة العربية السعودية ها نحن اليوم نسعد بتقديم كافة المعلومات حول موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 لكي تتمكنوا من معرفة هل ما إذا كنتم ضمن الفئة المستحقة من عدمه، ولا نكتفِ بذلك بل نوفر لكم رابط وزارة الموارد البشرية لمعرفة الموعد و سبب تحديث بيانات المستفيدين بشكل دوري؛ ما هو سوى إجراء روتيني يهدف إلى وصول الدعم لمستحقيه بعد ثبوت أحقيته للصرف ولمعرفة المزيد عن قائمة الفئات المستحقة، خطوات الاستعلام عن موعد الصرف وكيفية التحديث تابعونا على موقعكم … فضلاً.

صرف

بالنسبة لشق الموعد فهو ثابت لم يتغير وذلك بناءً على تصريحات خدمة العملاء التابعة لوزارة الموارد البشرية، وبذلك نستطيع القول بأن موعد الصرف لم يتغير وأنها مجرد تداول أقاويل ليس لها أساس من الصحة، حيث أكدت المصادر بأن الصرف يتم بموعده لجميع الفئات المستحقة وذلك بعد إجراء التحديثات، وهناك خطوات الاستعلام عن موعد الصرف وهي كما يلي…

الاستعلام عن

لكي تتمكن من معرفة موعد الصرف الخاص بك أن تتبع بعض الخطوات وهي كالأتي:

في بداية الأمر يجب عليك الولوج إلى رابط وزارة الموارد البشرية من خلال النقر هنا.

سوف تظهر لك قائمة منسدلة قم بالتوجه إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بالاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

يجب عليك إدخال البيانات الخاصة بك ولا بد من تحري الدقة لتفادي إعادة التسجيل.

البيانات المراد إضافتها تتمثل في” رقم الهوية، ورقم السجل المدني”.

بعد إدخال البيانات اختر الزر الخاص بالاستعلام سوف تظهر أمامك كافة المعلومات الخاصة بالمساعدة.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة موقع وزارة

يمكنك الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية من خلال النقر هنا لكي تحصل على كافة المعلومات التي ترغب بها عن المساعدة المقطوعة فهو ضمن الخدمات التي تقدمها المملكة لمواطنيها ضمن رؤية المملكة 2030.

بيانات

هناك عدة أسباب أدت إلى تفعيل التحديث للبيانات وتكمن فيما يلي:

تفادي المشاكل التي تحدث بالبطاقات وبالتالي العمل على ضخ الدعم إلى حساب المستفيد بشكل مباشرةً.

حتى يتمكن المستفيدين من التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بدون عائق.

التطوير من خلال رفع المستوى العام للخدمة المقدمة للمستفيد بحيث تيسر عليهم الحصول على الدعم بدون عناء.

المساعدة

إذا كنت من هؤلاء المستفيدين وترغب في تحديث بياناتك فما عليك سوى اتباع خطوات التحديث التالي:

في بداية الأمر عليك الدخول إلى رابط وزارة الموارد البشرية من خلال النقر هنا.

اختر زر الاستعلام ومن ثم حدد خيارك بالضغط على تحديث البيانات.

سوف تظهر لك البيانات الخاصة بك، قم بعمل التحديث اللازم واضغط على كلمة حدث.

شروط

بعد أن تعرفنا على موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 بالخطوات، الجدير بالذكر أن المساعدة المقطوعة لها شروط يلزم أن تكون متوفرة بالمستفيدين؛ لكي يتمكنوا من الحصول عليها، كما تم تحديد فئات تستحقها وفيما يلي نتعرف على الشروط والفئات:

لا يستحق التقديم سوى للسعوديين(السعودي الجنسية فقط)، على أن لا يقل عمره عن 35 عام.

يجب على المستفيد أن لا يكون ضمن حيازته نشاط تجاري وعدم وجود سجل تجاري خاص به.

يشترط أن لا يكون المستفيد ضمن الفئة التي تحصل على معاش الضمان الإجتماعي.

يجب أن يقدم المستفيد أوراق تفيد بأنه يتقاضى دخل بسيط، وأن يكون مٌقيم بشكل دائم داخل المملكة.

الأرمل سواء كانت تعول أيتام أو لا في كلا الحالات تستحق.

ذوي الإعاقة بشتى صوره الكلية والجزئية( العقلية والصحية).

الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا من ذوي الدخل المنخفض.

الأسر التي فقدت العائل الوحيد لها سواء بالسجن أو غير ذلك.

الحصولالمستحقة

وفرت الوزراء رقم جوال ورقم هاتف منزلي وهما: 8001222777 / 0112915588 ، فما عليك سوى التواصل من خلال الرقم الرضي الخاص بك أو رقم الجوال واتباع الخطوات اللازمة وهي:

الاتصال بالرقم المتاح.

ثم عليك ادخال رقم السجل المدني.

سوف يوضح لك بأن الضغط على زر رقم 2 هو الذي يتيح لك الولوج إلى قائمة الاستعلامات.

ثم اختر رقم واحد(1) لأنه المحدد الاستعلام عن المقطوعة.

تستطيع معرفة الموعد المستحق لصرف المساعدة من خلال استخدام رقم السجل باتباع الخطوات التالية:

يمكن التواصل عبر موقع وزارة العمل من هنا.

وبعد الدخول قم بإدخال البيانات وعليك التأكد بأنك فرد وليس روبوت وتتمكن من ذلك باجتياز الاختبارات البسيطة التي تظهر لك.

اخيراً وليس بأخر سوف تظهر لك حالة الطلب سواء كان( مشمول، أم قائم، أم مراجع ، أم مسقط، أم غير مشمول) جميعها مصطلحات تشير لحالة لطلب ونتعرف عليها بالتفصيل المبسط فيما يلي…

مصطلحات

هناك مصطلحات تفيد كلاً منها عن حال الطلب إذ1ا ما كان قيد الدراسة أو المراجعة ومنها:

مصطلحات

تبدو أمامك قائمة منسدلة تحتوي على خانات مختلفة تشمل على اسم المكتب وهو مكتب الضمان بالرياض، وتم تحديد نوع الخدمة على أن المستفيد عاجز عن العمل، وحالة الطلب تحت الإجراء، ونتيجة الطلب تخضع للبحث وهناك خانة خاصة بالملاحظات، وفي الجزء الأخير يوجد الموعد المتوقع للصرف.

المقطوعة

يمكنك معرفة موعد صرف المساعدة المقطوعة من خلال معرفة ما تشير إليه بعض الكلمات وهو ما سوف نوضحه لك فيما يلي:

كلمة غير مشمول تفيد بأن الطلب سوف يحتاج لمزيد من الوقت لفحصة ربما تصل المدة إلى شهر، ولكن الجدير بالذكر أنه لم يرفض بل ما هي سوى إجراءات روتينية لتحديد القيمة المساندة المستحقة لصاحب الطلب.

تفيد بأن الطلب سوف يحتاج لمزيد من الوقت لفحصة ربما تصل المدة إلى شهر، ولكن الجدير بالذكر أنه لم يرفض بل ما هي سوى إجراءات روتينية لتحديد القيمة المساندة المستحقة لصاحب الطلب. بالنسبة للكلمة مراجع هي ترمز إلى أنه ما زال قيد الفحص والمراجعة ولم يتم تحديد نتيجة الطلب وبذلك يعد قيد الدراسة.

هي ترمز إلى أنه ما زال قيد الفحص والمراجعة ولم يتم تحديد نتيجة الطلب وبذلك يعد قيد الدراسة. بينما تُشير كلمة منتظر فهي دلالة أن الطلب تمت دراسته وجاري البت في أمره خلال فترة لا تتجاوز يومين.

فهي دلالة أن الطلب تمت دراسته وجاري البت في أمره خلال فترة لا تتجاوز يومين. كلمة قائم تشير إلى أن طلبك قد تم قبولة بشكل نهائي وجاري إضافة المساندة لحسابك.

تشير إلى أن طلبك قد تم قبولة بشكل نهائي وجاري إضافة المساندة لحسابك. نجد أن كلمة مسقط هي كلمة للتأكيد بأن قيمة المساندة تمت إضافتها بالفعل لحساب المستفيد.

موعد

تستطيع التحقق من موعد صرف المساعدة المقطوعة من خلال استخدام رقم الهوية الخاص بك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية من خلال النقر هنا.

قم باختيار قائمة الخدمات الإلكترونية.

سوف تظهر لك قائمة بالخدمات المتاحة حدد خيار المساعدة المقطوعة.

ثم عليك ادخال بيانات الهوية الخاصة بك وتأكد من رقم الهوية لتفادي الخطأ.

اتبع الخطوات للتأكد من كونك إنسان وليس فرد آلي باتباع بعض الاختبارات البسيطة.

بعدها سوف تظهر لك حالة الطلب وموعد الصرف الخاص بك من خلال ذكر مسطحات أوضحنا معناها وإلى ما تشير فيما سبق لتتمكن من معرفة موعد صرف المساعدة المقطوعة.

إلى هنا نكون قد وصلنا لختام مقالتنا التي تحمل عنوان موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 كما تطرقنا بالحديث عن الموعد وسبب تحديث البيانات للمستفيدين، ولم نكتفِ بذلك فحسب بل أوضحنا رابط وزارة الموارد البشرية، واستمر الحديث عن الفئات المستحقة والشروط الواجب توافرها لاستحقاق المقطوعة، وخطوات تحديث البيانات، وبذلك نصل لختام مقالتنا؛ ولكن لم ننتهي من تقديم كل ما هو جديد وحصري فتابعونا دوماً فنحن نسعى لإرضائكم، وإذا رغبتم في معرفة المزيد ما عليكم سوى ترك السؤال بالتعليقات وهناك فريق متخصص للرد عليك بشكل دوري.