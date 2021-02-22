دخول منصة مدرستي التعليمية لحل الواجبات وإثبات الحضور اليومي للفصل الدراسي الثاني

منصة مدرستي التعليمية، من اهم الامور خلال الفترة الحالية بالنسبة لكافة الطلاب في المملكة العربية السعودية هو الدخول الى منصة مدرستي التعليمية التى اطلقتها وزارة التربية والتعليم السعودية مؤخرا، حيث أعلنت الوزارة في الفترة الاخيرة في بيان رسمي لها بالتأكيد على جميع الطلاب الدخول الى المنصة يوميا لإثبات الحضور، واشارت بأنة يتوفر العديد من الخدمات التى يمكن للطالب الاستفادة منها لتلقي المناهج والدروس الخاصة بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري 1442، والميزة في ذلك الامر انه يمكن تلقي هذه المناهج من خلال قراءة الكتب الالكترونية المتوفرة على منصة مدرستي التعليمية او الفيديوهات المصورة التى تقدمها الوزارة لجميع المراحل والصفوف الدراسية، ليستطيع الطالب تلقي المناهج ومزاكرتها بسهولة.

منصة مدرستي التعليمية

جدير بالذكر بأنة منصة مدرستي التعليمية هي احد المنصات التابعة لوزارة التعليم السعودية واهمهم بالنسبة لجميع الطلاب، وذلك لكونها يتوفر من خلالها كافة المناهج الخاصة بكافة المراحل التعليمية (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية)، وذلك ما ادي الى جعل الطلاب يقومون بعمليات البحث بشكل يومي ليكون بإمكانهم الدخول الى منصة مدرستي التعليمية لاستكمال دراستهم من خلالها بشكل الكتروني، بعد ان طبيقت وزارة التربية والتعليم نظام التعليم الالكتروني عن بُعد.

رابط منصة مدرستي التعليمية

يستطيع جميع الطلاب الآن الدخول الى منصة مدرستي التعليمية بالضغط هنا، حيث انة عند الدخول الى المنصة يجب على الطالب تسجيل الدخول ليستطيع الاستفادة من خدمات منصة مدرستي، ويتم تسجيل الدخول بالضغط على الايقونة المخصصة لتسجيل حساب جديد اذا كانت اول مرة للتسجيل، ومن ثم ادخال بيانات الطالب بشكل كامل وصحيح، وبعد الانتهاء من ملئ جميع البيانات يتم النقر على زر تسجيل الدخول، لزيارة صفحة منصة مدرتي الرئيسية، ويتم اختيار الخدمة التى ترغب بالاستفادة منها من الصفحة الرئيسية للمنصة.