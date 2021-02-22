نتائج الترقيات نظام فارس الخدمة الذاتية 1442

نظام فارس الخدمة الذاتية وزارة التعليم ، تزداد عمليات البحث والمتابعة على نظام فارس، وما يقدمه من خدمات بعد ظهور أعلان صحفي هام يهم جميع المعلمين والمعلمات، بترقية 12 ألف موظف وموظفة وفقا لائحة التنفيذية لموارد البشرية في 28/6/1442، تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم أنتها اجراءات ترقية 12 موظف وموظفة من منسوبيها على سلم وظائف الإداريين في ديوان الوزرة وادارأت ومكاتب التعليم.

نتائج الترقيات نظام فارس، يبحث الجميع عن أسماء من تم ترقيتهم، كما يتساءل الجميع عن الخطوات الواجب اتخاذها بعد صدور قرار الترقية، وماهي الشروط الواجب توافرها لترقية الموظف على بند الأجور، والمرفقات المطلوبة لتوثيق بعد الترقية، سنوضح لكم عبر موقعنا ثقفني من خلال نظام فارس الخدمة الذاتية للمعلما، اهم ما ورد بالبيان الصحفي لأكبر أعلان ترقية بتاريخ الوزارة.



الخدمة الذاتية نتائج الترقيات

الخدمة الذاتية، هي احدي الخدمات المتوافرة على نظام فارس، يمكن من خلالها متابعة ومعرفة صلاحية الترقيات عند الدخول على نظام فارس، كما تزداد الاستفسارات بخصوص ربط نظام فارس مع المدير المباشر تتم هذه العملية من خلال أدارة الموارد البشرية في الإدارة التي يتبعها الموظف، نظام فارس الخدمة الذاتية، سنتعرف من خلالة على المرفقات والشروط المطلوبة لترقية.

المرفقات المطلوبة لتوثيق بعد الترقية.

صورة من قرار المباشرة . صورة قرار الترقية. صورة بيان بأسماء المترقين.

مع توضيح من صدر له قرار وتمت الترقية له بالفعل عند الدخول على نظام فارس صلاحيات الترقية، بعد مرور عام من ترقيته يحق له ويسمح بالتقدم بطلب الترقية مرة أخري وفقا للمادة 57 من لائحة الموارد البشرية، كما يجب على الموظف أو الموظفة التي صدر لههم قرار بالترقية التأكد من قبل الإدارة الخاصة به هل قامت بالتوثيق أم لا.

خطوات يجب اتخاذها بعد صدور قرار الترقية.

إخلاء طرف.

ربط مع المدير الجديد.

رفع المباشرة.

سنوضح لكم خطوات طباعة المباشرة بعد الترقية.

من المرتبة 2الى المرتبة3 العدد(916).

من المرتبة 3 إلى المرتبة 4 العدد ( 1115 ).

من المرتبة 4 إلى المرتبة 5 العدد ( 2723 ).

). من المرتبة6 إلى المرتبة 7 العدد(2961).

من المرتبة 7 إلى المرتبة 8 العدد ( 906 ).

). من المرتبة 8 إلى المرتبة 9 العدد ( 467 ).

). من المرتبة 9 إلى المرتبة 10 العدد ( 376 ).

). من المرتبة 10 إلى المرتبة 11 العدد(97).

قرارات الترقيات التعليم

شروط ترقية الموظف على بند الأجور.

تمم الترقية من خلال الإدارة التي يتبع لها الموظف. يجب أكمال أربع سنوات على الأقل على الفئة. تكون الترقية على أساس الأقدمية والكفاءة. ذا تم التسوية بين اثنان أو أكثر في الأقدمية تقدم من لديه مؤهل أعلى.

نتائج الترقيات وزارة التعليم، من خلال نظام فارس الخدمة الذاتية.