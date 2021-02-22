رابط دخول منصة مدرستي التعليمية madrasati.sa وخطوات تسجيل الدخول لطلاب الفصل الدراسي الاول

منصة مدرستي التعليمية يسعى جميع الطلاب اليوم للحصول على الرابط الصحيح لموقع منصة مدرستي التعليمية 2021 الذي يمكنهم من الدخول إلى المدرسة الافتراضية الالكترونية الموجودة على شبكة الانترنت، حتى يتمكنوا من تلقى الدروس التعليمية الخاصة بهم، واستكمال العام الدراسي الذي يدرسون فيه، بدون الذهاب إلى المدرسة، والحصول على كافة ما يريدونه من خلال المنصة الالكترونية للمدرسة التعليمية على الانترنت والمعروفة باسم مدرستي، واليوم نتناول كافة التفاصيل التي تهم الطالب في الدخول إلى المنصة.

منصة مدرستي التعليمية

تكفل منصة مدرستي التعليمية للطالب السعودي اليوم جميع احتياجاته لاكمال الفصل الدراسي بنجاح، وكل ما يمكن أن سحتاجه من دروس وشروحات، وأسئلة تدريبية، وندوات مسجلة، والتي يمكنه من خلالها أن يدرس جميع المناهج الخاصة به دون الحاجة إلى مساعدة أي معلم خارجي، حيث يجد جميع المعلمين في حميع المواد على المنصة 24 ساعة، ومستعدون للاجابة عن جميع الاسئلة التي تخطر في ذهن الطالب.

وتعتبر منصة مدرستي السعودية اليوم ثورة في عالم التكنولوجيا والتعليم الالكتروني، حيث حلت محل المدرسة بشكل كامل، ونجحت في تعويض الطالب داخل المملكة العربية السعودية تعويضاً كامل عن المدارس العادية، وكذلك عن أي دروس خصوصية أو فصول تقوية من الممكن أن يلجأ إليها الطالب أثناء تلقيه التعليم الأساسي الخاص به.

خطوات ورابط الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية 1442

للدخول إلى المنصة من أي جهاز لوحي أو لاب توب اتبع الخطوات التالية:

انقر على الرابط المباشر لمنصة مدرستي التعليمية.

اختر كلمة طالب.

ادخل البيانات التي يطلبها منك الموقع مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.

انقر على كلمة تسجيل الدخول.

إذا كنت تريد تسجيل الدخول من الجوال اتبع الخطوات التالية.

ادخل إلى متجر التطبيقات الخاص بجوالك.

اختر تطبيق المنصة من داخل المتجر.

انقر على تنزيل التطبيق.

قم بتثبيت التطبيق واتبع باقي الخطوات السابقة.