خيبة أمل أممية بعد فشل مباحثات تبادل الاسرى في اليمن
أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، أمس الأحد، عن “خيبة أمله” لعدم التوصل إلى اتفاق خلال مباحثات تبادل الأسرى بين أطراف النزاع في اليمن.
وقال مكتب غريفيث عقب انتهاء الجولة الخامسة من المباحثات التي يستضيفها الأردن: “بالرغم من عدم وصول الطرفين إلى اتفاق حول إطلاق سراح المزيد من المحتجزين خلال هذه الجولة من المحادثات، إلا أنهما أعلنا عن التزامهما بالاستمرار في مناقشة محددات عملية مستقبلية موسعة لإطلاق سراح المحتجزين”.
وأضاف: “كان مخيبا للآمال انتهاء هذه الجولة من المحادثات دون الوصول لما يماثل النتيجة التاريخية للاجتماع الذي انعقد في سويسرا في شهر سبتمبر الماضي والذي أسفر عن إطلاق سراح 1056 محتجزا”.
وحث غريفيث الطرفين على “الاستمرار في المباحثات وتنفيذ ما اتفقا عليه وتوسيع نطاق الترتيبات لإطلاق سراح مزيد من المحتجزين في القريب العاجل”.
وشدد على “دعوته لإطلاق سراح جميع المحتجزين من المرضى والجرحى وكبار السن والأطفال، والمحتجزين المدنيين بما يتضمن النساء والصحفيين فورا دون قيد أو شرط”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : خيبة أمل أممية بعد فشل مباحثات تبادل الاسرى في اليمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.