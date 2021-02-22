أخبار اليمن : هيئة الدواء تحذر اليمنيين من علاج “خافظ للحرارة”

هيئة الدواء تحذر اليمنيين من علاج “خافظ للحرارة”أصدرت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في العاصمة صنعاء قبل أيام تعميما بسحب عقار “Profinal Suspension” وإلزام الشركة المصنعة بسحب جميع التشغيلات من الجهات المستفيدة.

وجاء في تعميم هيئة الدواء والمستلزمات الطبية اليمنية أن العقار الخافض للحرارة “بروفينال _شراب” المعروف شعبيا بـ “أبو بس”، الذي تنتجه شركة جلفار الإماراتية وتقوم بتوزيعه في اليمن شركة “أرض الجنتين” غير مطابق للمواصفات المعتمدة بناء على نتائج المختبر.

ونصحت الهيئة المستهلكين بالتوقف الفوري عن استخدام المستخضر ومراجعة الطبيب المختص لصرف الدواء البديل المناسب.

وأهابت الهيئة العليا للأدوية بتجار الأدوية بالجملة والصيدليات والمستشفيات بعدم التعامل مع الصنف المذكور كونه غير مطابق للمواصفات المعتمدة بموجب نتائج المختبر، وأكدت بأنه ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتعامل مع هذا الصنف.*المجلة الطبية

