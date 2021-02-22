أخبار اليمن : متوفرة بكل منزل .. طرق طبيعية للتخلص نهائيا من حموضة المعدة

متوفرة بكل منزل .. طرق طبيعية للتخلص نهائيا من حموضة المعدةحموضة المعده أو ما يعرف بحرقه الفؤاد او heart burn هي احساس بالحرقان في الصدر اعلي المعده ووراء عظام القص ويزداد هذا الالم عند الاستلقاء او عند الانحناء لالتقاط شيئ ما مثلا.

والحموضة هي عرض شائع جدا ولا تشكل خطرا في اغلب الحالات ويمكن السيطره علي معظم الحالات عبر تغيير الحميه وتعديل نظام تناول الطعام.

اعراض الحموضة

يكون عبارة عن احساس بالحرقة والألم في الصدر واحيانا في الفم ان حدث قلس معدى مريئي شديد وهو العرض الرئيسي الذي يميز حرقه الفؤاد ويزداد بالاستلقاء والانحناء.

أسباب حدوث الحموضة

يحدث الإحساس بالحرقة عندما يخرج محتوي المعده الحامضي من المعده إلي المريئ، والمريئ هو انبوب عضلي يقوم بإيصال الطعام من الفم الى المعده في الحاله الطبيعيه تقوم مجموعه من العضلات الدائرية في اسفل المريئ بالارتخاء للسماح بالطعام والسوائل بالمرور الي المعده وتضييق هذه العضلات بعد مرور الطعام لتمنع رجوعه إلي المريئ وفي حال فشلت هذه العضلات في التقلص او التضييق تتمكن محتويات المعده بالعودة الي المريئ وبالتالي تسبب الشعور بالحموضة.

الأطعمة التى تسبب الحموضة

يؤدي تناول بعض الأطعمة الي زيادة احتماليه حدوث الحموضة اكثر من غيرها ومنها :

الأطعمة الدسمه

التى تحتوي علي نسبه عاليه من الزيت أو السمن أو الزبده

المعجنات والحلويات

اذ تحتوي على نسبه عاليه من الشحوم والنشويات

المشروبات التى تحتوي علي الكافيين

مثل القهوة والشاي الأخضر ومشروبات الطاقة

بعض الخضروات

مثل الطماطم والبصل والفلفل

اللحوم الحمراء

يحدث التأثير هنا بسبب ما تحتويه من شحوم او الدهون التى استعملت لتحضير اللحوم الحمراء

الأطعمة التي تقلل من الإحساس بالحموضة :

الخضروات المسلوقة

مثل الكوسه ، القرنبيط ، الملفوف ، السلق ، السبانخ

الخضروات النيئه

مثل الخيار والخس والجزر

الحليب

فالحليب بشكل عام مضاد طبيعي للحموضة كما انه فعال جدا لمن لا يعاني من حساسية اللاكتوز او من غازات البطن

الزهورات

مثل البابونج ، الميرمية ، النعناع

التصرفات التي تؤدي الي زيادة فرص الإصابة بالحموضة:

الاستلقاء مباشره بعد تناول الطعام

تناول وجبه طعام كبيره الحجم

شرب الكثير من الماء اثناء الطعام

شرب الشاي مباشره بعد تناول الطعام

ارتداء مشد علي البطن اثناء تناول الطعام

كيف تعالج الحموضة ؟!

يبني علاج الحموضة على شقيين رئيسيين أحدهما وقائي والأخر علاجي

الوقايه

اشرب كوب من الماء الفاتر او معتدل البروده على الريق كل صباح

تجنب الاستلقاء لمده ساعتين على الاقل بعد تناول وجبه الطعام مباشره

امضغ الطعام جيدا قبل بلعه فاللعاب مقاوم طبيعي للحموضة

لا تشرب الكثير من الماء اثناء تناول الطعام

كل ببطء وتوقف عن الطعام عن بدايه الشبع ولا تتناول طعامك بسرعة

تجنب ارتداء حزام البطن او اي نوع من المشدات اثناء الطعام ولا ترتديه قبل ساعتين على الاقل من تناولك الطعام.

لا تتناول الطعام بعد الثامنة مساءا

العلاج

اشرب كوبا من الماء على الريق او اشرب الحليب الدافئ عند الاستيقاظ

تناول الخس او الخيار او الجزر او اشرب البابونج او الحليب

في حاله الحموضة الناتجة عن كثره الطعام تجنب اكل المزيد من الطعام حتى لو كان مضادا للحموضة وفم بمضغ ٥ الى ٦ اوراق من الريحان وابلعها او امضغ بذور الشمر وأبلعها. *متابعات