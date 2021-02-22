غدا.. دورة استثنائية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - تعقد اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، غدًا الثلاثاء، بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، دورة استثنائية عبر تقنية الاتصال المرئى، برئاسة دولة الكويت، وبمشاركة الجهات الحكومية المعنية فى الدول الأعضاء.





وقالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، إن الطابع الاستثنائى للدورة يعزى إلى أن جدول الأعمال يقتصر على البنود ذات الأولوية أو ذات الطابع الإجرائى الاستعجالى، بحكم الظروف التى تفرضها الجائحة التى ما تزال مستمرة، ويتعذر معها انعقاد أعمال الدورة حضوريًا. ويتضمن مشروع جدول الأعمال مواصلة بحث سبل التصدى للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية فى الأراضى العربية المحتلة وسبل معالجة معضلة الأسرى والمعتقلين العرب فى السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية فى مقابر الأرقام. كما سيتم خلال أعمال الدورة الاستثنائية أخذ العلم بنتائج اجتماع الدول الأطراف فى الميثاق العربى لحقوق الإنسان المنعقد بتاريخ 15 فبراير 2021 والمخصص للنظر فيمقترح تعديل مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" إلى "لجنة الميثاق العربى لحقوق الإنسان"، علاوة على متابعة نتائج "الاجتماع المشترك لفريق الخبراء الحكوميين المعنى بالخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان وفريق الخبراء الحكوميين المعنى بالخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان" المنعقد بتاريخ 10 فبراير2021 والمخصص لتحديث مضامين الخطتين. ومن المقرر رفع التوصيات الصادرة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان فى دورتها الاستثنائية ليوم 23 فبراير 2021 إلى الدورة المقبلة (155) لمجلس الجامعة على المستوى الوزارى للنظر فى اعتمادها.

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