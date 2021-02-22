كورونا فى إيران.. أكثر من 1.5 مليون مصاب

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، فإن إجمالى عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد وصل إلی ملیون و582 ألفا و275 شخصا، فيما بلغ عدد المتعافین من الفیروس ملیونا و351 ألفا و390 شخصا، كما ارتفع عدد المتوفین جراء الإصابة بالفیروس إلی 59 ألفا و572 شخصا.

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