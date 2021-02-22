كورونا يسجل 1.334 إصابة جديدة فى فلسطين

جدة - نرمين السيد - وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس، وإغلاقا كليا يومى الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتمنع إقامة حفلات الأعراس وتجمعات العزاء.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالى الإصابات بالفيروس منذ ظهور الجائحة فى مارس الماضى بلغ 198.359 تعافى منهم 183.073 وتوفى 2.190.