سانوفي تعلن مساعدتها لـ جونسون آند جونسون في تصنيع اللقاح بفرنسا

أعلنت شركة سانوفي الفرنسية، اليوم الاثنين، أنها ستساعد شركة جونسون آند جونسون لإنتاج لقاحها في فرنسا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، الناطقة بالانجليزية، قال المختبر الفرنسي سانوفي، اليوم الاثنين، إنه سيقدم الدعم في تصنيع لقاحات كوفيد-19 إلى شركة جونسون آند جونسون الأمريكية، كما يستعد للقيام بذلك من أجل اللقاح الذي طورته شركة فايزر وبيونتك.

وبمجرد الحصول على الترخيص، ستوفر سانوفي لجونسون آند جونسون إمكانية الوصول إلى البنية التحتية الراسخة والخبرة في مصنعها لتصنيع اللقاحات في مارسي ليتوال، فرنسا، لصياغة وملء قوارير لقاح جونسون آند جونسون في عام 2021 بمعدل ما يقرب من 12 مليون جرعة في الشهر.

وجدير بالذكر أن هذا اللقاح الذي يتم حقنه مرة واحدة، والذي لا يتطلب درجات حرارة منخفضة جدًا للتخزين ، سيكون الرابع الذي تتم الموافقة عليه في الاتحاد الأوروبي.