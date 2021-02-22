بوتين: روسيا منفتحة على التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مواجهة كورونا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن بلاده مستعدة موسكو للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وخلال لقاء جمعه في المنتجع الروسي سوتشي، اليوم الاثنين، مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، قال بوتين: "يجب علينا تضافر الجهود، بما في ذلك مع شركائنا الأوروبيين"، مضيفا: "نحن منفتحون على العمل المشترك".

وذكر بوتين بهذا الصدد بأن مركز "غاماليا" العلمي الروسي، الذي يعود له الفضل في تطوير لقاح "سبوتنيك V" الواقي من كورونا، يتعاون مع شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية.