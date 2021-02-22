قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن بلاده مستعدة موسكو للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مواجهة جائحة فيروس كورونا.
وخلال لقاء جمعه في المنتجع الروسي سوتشي، اليوم الاثنين، مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، قال بوتين: "يجب علينا تضافر الجهود، بما في ذلك مع شركائنا الأوروبيين"، مضيفا: "نحن منفتحون على العمل المشترك".
وذكر بوتين بهذا الصدد بأن مركز "غاماليا" العلمي الروسي، الذي يعود له الفضل في تطوير لقاح "سبوتنيك V" الواقي من كورونا، يتعاون مع شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين: روسيا منفتحة على التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مواجهة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.