الرئاسة الكورية الجنوبية: لا مانع أن يصبح الرئيس أول من يتلقى لقاح "أسترازينيكا"

علق المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي اليوم /الاثنين/ على مطالب القوى المعارضة بأن يصبح الرئيس مون جيه-إن، أول من يتلقى التطعيم بلقاح كوفيد-19 شركة "أسترازينكا" المضاد لفيروس كورونا، من أجل إزالة مخاوف الشعب من سلامة اللقاح، قائلا إنه ليس هناك مانع لتنفيذ المطلب في حال كان هناك عدم ثقة في حملة التطعيم باللقاح في البلاد.

صرح بذلك مسؤول في المكتب الرئاسي للصحفيين، مضيفا " لا نستبعد إمكانية تلقي الرئيس مون اللقاح كأول شخص إذا كانت هناك عدم ثقة في هذا اللقاح"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وتابع " لن يكون هناك تغيير في هذا الموقف ما لم تتجاوز نسبة الإقبال على اللقاح خط الـ 90% من الشعب".

وأشارت "يونهاب" إلى أن هذا التصريح يعني أن الرئيس مون سيتلقى اللقاح حسب الترتيب الذي وضعته الحكومة مسبقا ما لم يكن هناك رفض للقاح "أسترازينكا" بين الشعب أثناء حملة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

وسبق أن قال الرئيس مون - في مؤتمر صحفي عقده بمناسبة حلول العام الجديد في 18 يناير - " لا داعي أن يكون الموظفين الحكوميين على رأسهم رئيس الدولة ضمن القائمة الأولى لحملة التلقيح باستثناء العاملين في الحجر الصحي، ولن أتجنب أن أكون في مقدمة من يتلقون التطعيم في حال عزوف الناس عن تلقي اللقاحات بسبب عدم الثقة في اللقاح".

ولفتت الوكالة الكورية الجنوبية إلى أنه على الرغم من توضيح موقف الرئيس السابق هذا، من الصعب توقع أن يكون مون أول من يتلقى لقاح "أسترازينكا"، حتى ولو كان ذلك يهدف إلى إزالة عدم ثقة الشعب في فعالية وسلامة اللقاح، لأن وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها أقرت استثناء من يتجاوز سن 65 عاما وما فوق عن عملية التطعيم بلقاح "أسترازينكا" وسط الجدل حول فعالية اللقاح بالنسبة للمسنين ، حيث يبلغ مون من العمر 68 عاما.

ومن المقرر بدء حملة التطعيم ضد كوفيد-19 في كوريا الجنوبية في 26 فبراير الجاري، باستخدام لقاح "أسترازينيكا" البريطاني لمن تقل أعمارهم عن 65 عامًا.