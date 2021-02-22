أخبار اليمن : تحذير يمني من توقف خدمة الاتصالات والانترنت

تحذير يمني من توقف خدمة الاتصالات والانترنتأدانت شركات الاتصالات المزودة لخدمات الهاتف النقال في الجمهورية اليمنية، أعمال القرصنة واستمرار تحالف العدوان السعودي في احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها ميناء الحديدة. وأشارت إلى أن استمرار احتجاز دول العدوان للوقود سيزيد من معانات اليمنيين ويهدد بتوقف خدمات شبكات الاتصالات والانترنت.

وحذرت شركات الهاتف النقال في بيان لها من أن نفاد مخزون الشركات من مادة الديزل أدى إلى توقف عدد من المواقع وينذر بتوقف ما تبقى منها ليشكل ذلك خطرا يتهدد 18 مليون مشترك يعتمدون بشكل أساسي على خدمات شبكات الهواتف النقالة في إدارة مختلف شئون حياتهم العامة والخاصة.

وأوضح البيان أن احتجاز سفن المشتقات النفطية عمل عدواني سافر يتسبب في زيادة معاناة الملايين من المدنيين ويهدد بتوقف جميع خدمات شبكات الاتصالات والانترنت، بالإضافة إلى توقف أنشطة مختلف القطاعات الحيوية مما يزيد من تدهور الوضع الإنساني والمعيشي لأبناء الشعب اليمني.

وناشد المجتمع الدولي، بالتدخل وممارسة الضغط على دول تحالف العدوان للسماح بدخول سفن المشتقات النفطية.

ودعا البيان إلى أهمية الاستجابة لمناشدات القطاعات التي حذرت من توقف خدماتها جراء نفاد الوقود.

