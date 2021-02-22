اتفاقية تعاون بين "نمر" والشركة السعودية للصناعات العسكرية

وقعت شركة "نمر" الرائدة في إنتاج الآليات العسكرية المدولبة، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك بهدف إنشاء إطار عمل للتعاون المستقبلي لاستكشاف الفرص لآلية جيس ذات الدفاع الرباعي في السعودية.

ووقع الاتفاقية اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، رئيس مجلس إدارة نمر والمهندس وليد أبو خالد، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، بحضور المهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وفيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في إيدج، بالإضافة إلى عدد من كبار مسؤولي الطرفين.

وجرى التوقيع على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس 2021) الذي ينعقد حتى 25 فبراير في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

وتفاوضت شركة نمر والشركة السعودية للصناعات العسكرية على بنود شراكة محتملة- وتعد اتفاقية التعاون خلاصة تلك المفاوضات.

وقد صُممت الاتفاقية بحيث تضع أساس مشروع مشترك طويل الأمد بين الشركتين، وتقتضي من نمر ترخيص التكنولوجيا في المملكة لتمكين التصنيع المحلي لآلية جيس وتطوير قدرات سلسلة التوريد في السعودية.

ويتماشى هذا التعاون مع رؤية السعودية 2030 التي تؤكد حرص البلاد على توطين الصناعة وتنويع الاقتصاد.

وتنافست آلية جيس رباعية الدفع مع عدد من الآليات في اختبارات مكثفة أعدتها الشركة السعودية للصناعات العسكرية وأجراها خبراء عسكريون في السعودية. ومهد الأداء المتميز للآلية في الاختبارات الطريق لإيجاد فرص جديدة لها في السعودية.

بالحديث عن المناسبة، قال فيصل البناي: "تعزيز العلاقات الاستراتيجية ركيزة هامة في استراتيجية إيدج، ونحن نطمح إلى التوسع في هذا الالتزام مع زملائنا في الشركة السعودية للصناعات العسكرية. تمثل هذه الاتفاقية التعاون العسكري الأول بين السعودية والإمارات وخطوة كبرى في تدعيم العلاقات المتينة بالفعل بين البلدين".

وقال المهندس وليد أبو خالد، الرئيس التنفيذي في الشركة السعودية للصناعات العسكرية: "يسعدنا أن نشهد تتويج جهودنا المشتركة على مدار العام الفائت بتوقيع هذه الاتفاقية لنقل التكنولوجيا والمعرفة إلى قطاع التصنيع الدفاعي بالسعودية، مما يسهم بتحقيق هدف رؤية السعودية 2030 المتمثل في توطين 50 بالمائة من الإنفاق على المعدات العسكرية بحلول عام 2030. وقع اختيار الشركة السعودية للصناعات العسكرية على نمر لتكون شريكتها المحلية بفضل مكانتها الاستراتيجية كعنصر تمكين هام في تحقيق رؤية السعودية 2030. كما يدعم هذا الإنجاز جهود صندوق الاستثمارات العامة، بواسطة الشركة السعودية للصناعات العسكرية، في توطين المعارف والتكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى بناء شراكات اقتصادية استراتيجية".

من جهته، قال اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، رئيس مجلس إدارة نمر: "بعد عام من المفاوضات والتجارب والاختبارات، يعترينا شعور عظيم بالإنجاز فيما يخص توقيع هذه الصفقة الاستراتيجية. ونتشرف بأن هذه الشراكة الأولى من نوعها بين الشركتين تمثل بداية عصر جديد من التعاون في القطاع العسكري بين الإمارات والسعودية".

وتُعدّ آلية جيس رباعية الدفع من الجيل القادم من آليات "MRAP" المضادة للكمائن والألغام، حيث توفر الآلية التوازن الأساسي بين القوة النارية والقدرة على البقاء وسهولة الحركة عند تنفيذ العمليات الحديثة والتقليدية وغير التقليدية.

يذكر أن نمر هي جزء من قطاع المنصات والأنظمة في إيدج، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة لقطاع الدفاع وغيره والتي تصنف بين أفضل 25 مورداً عسكرياً في العالم.