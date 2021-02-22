قائد القوات الأمريكية فى الشرق الأوسط: مستعدون لكل الاحتمالات مع إيران

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال الجنرال ماكينزى، خلال زيارة لسلطنة عمان، أمس الأحد: "أظن أن هذا وقت مناسب للجميع للتصرف بحيطة وحذر، وترقب ما سيحدث"، مشددًا فى الوقت ذاته على استعداد الولايات المتحدة لكافة الاحتمالات، قائلاً: "رغم ذلك، أظن أننا سنكون مستعدين لأى احتمال".

وحث الجنرال الأمريكى إيران على تجنب أى "أنشطة شائنة"، فى محاولة لإعادة بناء الثقة، قائلاً: "أظن أنهم يرغبون فى الاعتراف بهم عضوًا مسؤولاً وعنصر استقرار فى المنطقة".

وتتهم الولايات المتحدة إيران بزعزعة استقرار المنطقة بالدعم المالى والعسكرى للجماعات الموالية لها، خاصةً فى العراق، ولبنان، واليمن.

وبحسب الوكالة الفرنسية، كان مضيق هرمز محورًا رئيسيًا فى زيارة الجنرال الأمريكى إلى عمان، والتى تهدف رسميًا إلى إجراء اتصالات مع رئيس الأركان الجديد للقوات العمانية اللواء عبد الله بن خميس الريسى، حيث زار قاعدة بحرية فى منطقة خصب الشمالية تراقب حركة الملاحة فى المضيق، وحلق فى مروحية باتجاه جزيرة قشم الإيرانية على بعد نحو 55 كيلومتراً من أقرب نقطة من الساحل العمانى.

وقال الجنرال الأمريكى: "كنا على بعد نحو 28 ميلاً، 45 كيلومتراً، وكنا ننظر إلى جزيرة قشم"، مضيفاً بابتسامة "كان يومًا ضبابيًا، ولم أستطع رؤيتها".

ولم يستبعد المسؤول العسكرى الأمريكى أن تحاول طهران الانتقام مجددًا لمقتل الجنرال قاسم سليمانى، الذى قتل فى غارة جوية أمريكية فى بغداد فى يناير 2020، وقال: "أظن أنه لا يزال هناك خطر عمل يُخطط له".

وتابع مسؤول سنتكوم: "نقيم باستمرار مسألة حماية قواتنا هنا فى المنطقة، ننظر إلى ذلك بجدية كبيرة، لذلك أنا واثق أننا مستعدون لكل شىء".