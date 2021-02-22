ألمانيا: من مصلحة إيران تعديل مسارها قبل تضرر الاتفاق النووى

جدة - نرمين السيد - وفى كلمته أمام مؤتمر نزع السلاح الذى ترعاه الأمم المتحدة فى جنيف، أشار ماس إلى استعداد إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن لمعاودة الانضمام إلى الاتفاق، وأضاف "من مصلحة إيران أن تغير المسار الآن قبل أن يتضرر الاتفاق بشكل لا يمكن إصلاحه".

وقال ماس إن ألمانيا تتوقع "امتثالا كاملا وشفافية كاملة وتعاونا كاملا" من إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التى عاد رئيسها رافائيل جروسى أمس الأحد من رحلة إلى طهران.