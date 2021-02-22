جدة - نرمين السيد - ويستهل المسؤولون فى القطاع، حملة التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" الذى حصلوا منه على 22 ألف جرعة بالعاملين فى القطاع الصحى، وسيلى هؤلاء فى أولوية التطعيم المرضى أصحاب الأمراض المزمنة ومن تتجاوز أعمارهم 60 عاما.
وبعثت وزارة الصحة فى غزة رسائل نصية لحث المؤهلين للتطعيم على الحضور وتلقى اللقاح.
وحصلت غزة على شحنة اللقاح الأولى الأسبوع الماضى، بعدما وافقت إسرائيل على نقل ألفى جرعة كانت روسيا تبرعت بها للسلطة الفلسطينية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إطلاق حملة تطعيم ضد فيروس كورونا فى غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.