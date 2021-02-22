إطلاق حملة تطعيم ضد فيروس كورونا فى غزة

جدة - نرمين السيد - ويستهل المسؤولون فى القطاع، حملة التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" الذى حصلوا منه على 22 ألف جرعة بالعاملين فى القطاع الصحى، وسيلى هؤلاء فى أولوية التطعيم المرضى أصحاب الأمراض المزمنة ومن تتجاوز أعمارهم 60 عاما.

وبعثت وزارة الصحة فى غزة رسائل نصية لحث المؤهلين للتطعيم على الحضور وتلقى اللقاح.

وحصلت غزة على شحنة اللقاح الأولى الأسبوع الماضى، بعدما وافقت إسرائيل على نقل ألفى جرعة كانت روسيا تبرعت بها للسلطة الفلسطينية.