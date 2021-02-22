مقتل 4 عاملات إغاثة فى معقل القاعدة شمال باكستان

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الإثنين، مقتل 4 عاملات إغاثة على الأقل، بنيران مسلحين شمال غربى البلاد، وسط تصاعد العنف فى المنطقة التى كانت معقلاً سابقًا لتنظيم القاعدة.





وبحسب وسائل إعلام محلية، كانت منطقة الحادث خاضعة لسيطرة مجموعات مختلفة من المسلحين الإسلاميين المتطرفين، بما فى ذلك تنظيم القاعدة وشبكة حقانى، الموالية لحركة طالبان الإرهابية فى أفغانستان، إلى أن تم طردهم إلى أفغانستان المجاورة بعد سلسلة من الهجمات فى 2014. كما يأتى الهجوم بعد أيام من مقتل أربعة جنود باكستانيين فى تبادل لإطلاق النار، عندما حاولت مجموعة من مسلحى طالبان السيطرة على نقطة تفتيش عسكرية. ولم تعلن أى جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذى استهدف سيدات من منظمة باكستانية غير حكومية تعمل فى مجال دعم الفقراء وتخفيف حدة النزاعات فى وزيرستان الشمالية على حدود أفغانستان.

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