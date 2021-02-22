الأردن يتفق مع روسيا على إنتاج صواريخ مضادة للدبابات

اتفق الجانبان الأردني والروسي، على إنتاج صواريخ مضادة للدبابات في البلد العربي، في سعي منه لتطوير قدراته التصنيعية والعسكرية.

ووفق ماذكرت شبكة آر تي، اتفقت شركة "روس أبورون إكسبورت" الروسية وشركة "جدارا" الأردنية على إنتاج الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات من نوع "كورنيت" في الأردن.

قال المتحدث باسم شركة "روس أبورون إكسبورت" "إن "الشركتين أجرتا مفاوضات خلال معرض السلاح الدولي "IDEX-2021"، في دورته الـ15، حول الأمر".

أضاف المتحدث " توصلتا لاتفاق على تنظيم إنتاج مرخص للصواريخ الموجهة المضادة للمدرعات من نوع "9M133-1" و"9M133F-1" وصواريخ كورنيت".

وتعد الصواريخ سلاحًا فتاكًا أمام الدبابات والمركبات القتالية المصفحة.

ويتشارك الجانبان الأردني والروسي، وجهات النظر حول عدد من القضايا، فقبل أسبوعين أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن البلدين الصديقان ماضيين في تعزيز التعاون الثنائي وفي تعميق التنسيق إزاء القضايا الإقليمية وجهود حل الازمات في المنطقة.

وبحث الوزيران، خلال لقائهما في موسكو ، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات والتحضيرات لعقد الدورة السادسة لاجتماعات اللجنة الأردنية الروسية المشتركة في النصف الأول من هذا العام بهدف التوافق على خطوات محددة لزيادة التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والثقافي وغيرها.

كما أكد الصفدي ولافروف التضامن في مواجهة جائحة كورونا وبحثا تزويد روسيا المملكة باللقاح الروسي.

وأكدا حرص البلدين إيجاد آفاق أوسع للتعاون ترجمة للعلاقات القوية التي كرسها الملك عبدالله الثاني الرئيس فلاديمير بوتين على أسس من الثقة والصراحة.