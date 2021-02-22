تهديد خطير.. تصريح جديد من وزير الري السوداني بشأن سد النهضة

اعتبر وزير الري السوداني، ياسر عباس، اليوم الاثنين، أن إعلان إثيوبيا إعادة ملء سد النهضة في يوليو بمثابة تهديد لكافة مشاريع الري في الخرطوم.
ووفقا لوسائل إعلام سودانية، أعرب عباس عن أمله أن يكون سد النهضة وسيلة للتعاون الإقليمي لا بؤرة للنزاع السياسي بين الدول الثلاثة؛ مشيرا إلى أن إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة في يوليو المقبل، يشكل تهديدا مباشرا لتشغيل سد الروصيرص.
وحذر وزير الري السوداني من أن كل مشاريع الري ومحطات مياه الشرب والري في النيل الأزرق إلى مدينة عطبرة بجانب 20 مليون نسمة مهددة بهذا الملء.
وأضاف "نأمل في التوصل إلى اتفاق قبل الملء الأول باعتباره مهددا خطيرا للأمن القومي السوداني".
وتصر إثيوبيا على بدء الملء الثاني لسد النهضة، في يوليو المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع السودان ومصر.
وفي فبراير الجاري، شكل السودان لجنة مشتركة من وزارتي الري والطاقة، لوضع سياسات لمواجهة التداعيات المحتملة للملء الثاني الأحادي للسد.
وقدتعثرت المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل إلى صيغة مقبولة لمواصلة التفاوض، حيث يطالب السودان بدور أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي، واتفاق ملزم قبل الملء الثاني لسد النهضة.
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