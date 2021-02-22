الرئيس اللبناني: الاقتصاد سينتعش ويستعيد عافيته قريبا

أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد اللبناني سينتعش ويستعيد عافيته مما يتطلب التفاعل الإيجابي مع مشاريع النهوض الاقتصادي.
ووفقا لشبكة "إل بي سي" اللبنانية، قال عون، خلال لقاء مع وفد من المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "ايدال" إنه "عند انتعاش الاقتصاد، يجب أن تكون المؤسسات جاهزة للتفاعل الإيجابي مع مشاريع النهوض الاقتصادي، لا سيما منها تشجيع الاستثمارات التي تدخل في صلب مهام المؤسسة".
وفي سياق آخر، بدأ اليوم الاثنين، المرحلة الثانية من تخفيف بعض القيود المفروضة جراء جائحة كورونا في لبنان.
وقالت قناة "الجديد" اللبنانية إن الشركات، مثل عمال التنظيف الجاف ووكلاء السفر ومحلات صيانة وغسيل السيارات ومواقع البناء والمتاجر التي تبيع المنتجات الزراعية والبيطرية مسموح لها بفتح أبوابها في أوقات محددة.
ويُطلب من الأشخاص الذين يعملون في هذه الشركات الحصول على تصاريح سفر من منصة حكومية عبر الإنترنت.
وفرض لبنان إغلاقًا كاملًا شمل حظر تجول لمدة 24 ساعة بعد تصاعد عدد حالات الإصابة والوفيات في 14 يناير كان من المفترض أن ينتهي يوم 25 من الشهر نفسه، لكن تم تمديده حتى 8 فبراير بسبب الزيادة غير المسبوقة.
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