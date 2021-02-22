بلينكن: على إيران الوفاء بالتزاماتها لوكالة الطاقة الذرية

جدة - نرمين السيد - وفى خطابه لمؤتمر نزع السلاح، قال بلينكن: "نسعى للتعامل مع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار وتطويرها للصواريخ الباليستية"، مشددًا على أنه ينبغى على إيران الوفاء بالتزماتها الدولية، وخصوصا فيما يتعلق بالتزاماتها أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف بلينكن: "سنعمل مع الحلفاء والشركاء لتقوية وتوسيع الاتفاق مع إيران، ليشمل مجالات أخرى".