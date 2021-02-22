العراق: مقتل 7 إرهابيين من داعش فى ضربات جوية على كركوك

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، قالت خلية الإعلام الأمنى فى بيان صحفى، إن طيران التحالف الدولى، نفذ 8 ضربات جوية فى وادى الشاى بكركوك. وأشار البيان إلى أن الضربات الجوية أسفرت عن مقتل 7 عناصر من عصابات داعش الإرهابية، موضحًا أنه يجرى النظر فى هوياتهم ومناصبهم.

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