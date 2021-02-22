تحرير 53 مختطفًا فى نيجيريا والحكومة تفاوض لتحرير آخرين

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لها، قالت مارى نويل بيرجى، المتحدثة باسم حاكم ولاية نيجر النيجيرية، إن "معظم الذين تم الإفراج عنهم جرى خطفهم وهم عائدين من حفل زفاف فى الولاية منذ أسبوع"، مؤكدة أن مختطفيهم أفرجوا عنهم.
وأضافت بيرجى، أن آخرين كانوا محتجزين لدى الجماعة التى لم يعرف اسمها بعد، منذ فترة أطول، لافتة إلى أن بعض المفرج عنهم فى حالة صحية سيئة، لأنهم تعرضوا للتعذيب والاحتجاز فى ظروف صعبة.
ولم يتضح ما إذا كانت الحكومة دفعت فدية أم لا للإفراج عن الـ53 شخصًا، إلا أن المتحدثة النيجيرية قالت إن الحكومة مازالت تتفاوض من أجل الإفراج عن 44 شخصًا آخرين على الأقل، معظمهم من الأطفال، حيث تم اختطافهم من مدرسة الأسبوع الماضى، بالقرب من منطقة كاجارا فى ولاية نيجر.
وتشيع عمليات الاختطاف فى نيجيريا، حيث ينفذها إرهابيون فى كثير من الأحيان، لاجبار الفتيات والنساء على الزواج من المقاتلين أو تجنيدهن للقيام بعمليات انتحارية أو استغلالهن من أجل العمل، وفى أحيان أخرى تقوم جماعات إجرامية بعمليات الاختطاف للحصول على فدية.
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