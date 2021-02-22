محمد بن زايد يشيد بمعرض آيدكس 2021

اشاد الشيخ محمد بن زايد ولي عهد ابو ظبي، بمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي " آيدكس 2021 الخاص بدولة الامارات العربية.
وغرد محمد بن زايد من خلال حسابه الشخصي تويتر: "اطلعت خلال زيارتي اليوم، معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2021"، على أهم الأنظمة والتقنيات الدفاعية التي تنتجها الشركات الوطنية .. فخور بتطور الصناعات الدفاعية الإماراتية التي ترتكز على الكوادر الوطنية المؤهلة".
وتشكل الابتكارات الوطنية المشاركة في معرض "آيدكس 2021" علامة فارقة في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية بمعايير عالمية تعزز قدرتها على منافسة مثيلتها من كبريات الشركات الإقليمية والعالمية وتعكس ريادة الصناعات الدفاعية الإماراتية.
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