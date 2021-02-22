الإمارات توقع صفقة بملياري دولار لشراء طائرات إنذار وصواريخ باتريوت

وقعت دولة الإمارات عقودا دفاعية بقيمة 7.239 مليار درهم (1.99 مليار دولار) في اليوم الثاني من معرض "آيدكس" في العاصمة أبوظبي. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أنه جرى التوقيع على عقد مع شركة "ساب" لشراء طائرات إنذار مبكر من الطراز جي6000، بقيمة 3.742 مليار درهم. كما وقعت الإمارات ثاني أكبر العقود مع "رايثيون." لشراء صواريخ باتريوت بقيمة 2.614 مليار درهم لصالح قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة. وتضمنت الصفقات الخارجية عقدًا مع "FERRETTI" بقيمة 136.3 مليون درهم، كما تعاقدت القوات المسلحة مع شركة "جوينت ستوك" للدعم الفني لنظام ميدان الحرب الالكترونية للأهداف الوهمية لصالح قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 30 مليون درهم.

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