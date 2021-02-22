“direct link” رابط منصة مدرستي التعليمية madrasati office 365 لحل الواجب وتحميل الدروس لطلاب ابتدائي ومتوسط وثانوي

رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 الجديد من وزارة التعليم السعودية نستعرضه مع حضراتكم الان وذلك عقب الإعلان عن تفعيل الموقع بشكل خاص ورسمي من قبل وزارة التعليم السعودي لتعليم الطلاب دروسهم التعليمية وإثبات حضورهم اليومي فى ظل توفير عدد ضخم من الخدمات التعليمية لشرح المناهج والدروس بأسلوب خاص، نستعرض مع حضراتكم الان من خلال عرض طرق الوصول إلى موقع مدرستي بشكل خاص.

رابط منصة مدرستي التعليمية

منصة مدرستي التعليمية إحدى المواقع التعليمية التي تهم كل طالب سعودي داخل المملكة العربية السعودية، وذلك عقب أن تم الإعلان عن تفعيلها بشكل خاص من وزارة التعليم السعودي عرض كافة مناهج طلاب المراحل الابتدائية الابتدائية والمتوسطة والثانوية بشكل آمن ومبسط فى ظل الظروف تفشي وباء كوفد 19 الموجودة داخل المملكة العربية السعودية وفى ظل تهديدات الطلاب التي لا تزال موجودة بنقل عدوى كوفد 19 داخل المملكة العربية السعودية، عليه نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان طرق الوصول على المنصة وزيارتها بشكل تفصيلي وذلك للاستفادة بالكم الهائل من المعلومات الموجودة على المنصة بشكل آمن من داخل المنزل على ان نستعرض نتابع مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية طرق وخطوات التسجيل على المنصة بشكل أمن على النحو التالي خطوات تسجيل منصة مدرستي

طريقة تسجيل منصة مدرستي

بامكانكم الان تسجيل دخول منصة مدرستي من المنزل وذلك فور اتباع الخطوات التالية:-

فتح منصة مدرستي التعليمية

تسجيل دخول من خلال إدخال اسم المستخدم

إدخال اسم المستخدم

إدخال كلمة السر

النقر على ايقونة تسجيل دخول وبهذا ستحصل على منصة تعليمية متكاملة سيتمكن من خلالها الطالب من الحصول على دروسه التعليمية اينما شاء وعلى رأس الساعة.

مميزات منصة مدرستي

موقع مدرستي مستخدم بشكل كامل على مساعدة الطلاب على التعليم عن بعُد فى ظل الظروف الجارية بالبلاد من ازمة تفشي وباء كوفيد 19، حيث لايزال الموقع يعمل على راب الساعة على استقبال رغبات الطلاب سواء لحصول على تعليم الكتروني من خلال عرض المناهج الخاصة بالطلاب، او لرفع الواجب او للاجابة على الاختبارات الموجودة على الموقع