تحديث جديد من واتساب حتى لا تفقد التطبيق قبل 15 مايو

تحديث جديد من تطبيق واتساب، أعلنت شركة واتساب التابعة لفيسبوك عند تحديث جديد لواتساب يجب تحديث وتطبيقه قبل تاريخ الخامس عشر من مايو، ويمكن الإطلاع على سياسات التحديث الجديد من خلال التطبيق والموافقة عليه.

التحديث الجديد من واتساب

التحديث الجديد عبارة عن ظهور لافتة مستطيلة الشكل على مربع الدردشات في الفترة المقبلة، حيث يرتبط ذلك التطبيق فقط بالسماح لمستخدمي واتساب بالتمكن من إرسال الرسائل للشركات من خلال تطبيق واتساب، وسيقوم التطبيق بوضع رسالة عن ذلك التحديث في حالة الواتساب من التطبيق الرسمي.

وهو ما تم الإعلان عن بشكل غير صحيح تمامًا الفترة الماضية عندما تم الإعلان عن تحديث شركة واتساب، حيث ظن الكثير أن الشركة ستعطي السماحية لتطبيق فيسبوك بقراءة رسائل المستخدمين على واتساب، وهو ما لن يحدث بأي شكل من الأشكال لن الرسائل بين الطرفين تصبح مشفرة بشكل تام بين الراسل والمرسل فلا يمكن الإطلاع عليها سوى للطرفين فقط، وهو ما سوف يؤكد عليه التطبيق من خلال رسالة الحالة التي سيقوم ببثها لكي يطمئن الجميع على خصوصيتهم وأمانهم عند استخدام تطبيق واتساب.

شائعات عن تحديث واتساب الجديد

ونفت الشركة أي معلومات خاطئة تم الإعلان عنها الفترة الماضية بخصوص خصوصية وأمان المستخدم، وأعلنا بيوم الخميس الماضي بأنه يتم دراسة ومشاركة مجموعة من الخطط الحديثة حتى يتم إقناع المستخدمين بقراءة شروط الخصوصية والسياسة من جديد، وفي الفترة القادمة سيقوم التطبيق بوضع اللافتة السابق ذكرها حتى تحمل رسالة توضح صحة المعلومات الخاطئة التي سبق الإعلان عنها والترويج إليها في الفترة السابقة.

شكل التحديث الجديد في تطبيق واتساب

سيكون التحديث الجديد على شكل لافتة تتواجد فوق الدردشات توضح أن الشركة تقوم تحديث التطبيق وفقًا لشروط الخصوصية انقر للمراجعة، وعند النقر على المراجعة سيتم عرض ملخص يوضح صحة التحديث من عدمه قبل التوجه للصفحة التالية والموافقة على التحديث، وسيتم البدء في التطبيق بعد يوم الخامس عشر من مايو وبعدها بفترة قصيرة سيفقد المستخدم قدرته على الوصول لحسابه.