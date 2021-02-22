خدمة منصة مدرستي التعليمية 1442 للدخول على madrasati office 365 عبر توكلنا ومايكروسوفت

خدمة منصة مدرستي التعليمية 1442 التي يسعي بالحصول عليها كل طالب يوميا وذلك للدخول على الفصول الافتراضية باستخدام شبكات الانترنت وذلك لتلقي الدروس التعليمية عن بعُد فى ظل الازمة الراهنة بالبلاد دون الحاجة للذهاب الى مدارس، وذلك فى ظل الاعتماد الكلي على المواقع التعليمية الموجود داخل المملكة العربية السعودية حالياً

خدمة منصة مدرستي التعليمية

تعمل منصة مدرستي التعليمية على سد احتياجات طلاب المملكة العربية السعودية وذلك من خلال عرض الدروس والشروح التعليمية والاسئلة التدربية التي بامكان كل طالب الاعتماد عليها على راس الساعة كونها منصة تعمل بالمجان بشكل خاص من وزارة التعليم السعودية، عليه يتابع اعداد كبيرة من الطلاب طرق وخطوات الدخول على المنصة التعليمية مدرستي وذلك للاستفادة بكافة الامكانيات المطروحة على المنصة سواء امكانيات التعلم عن بعُد اوامكانيات رفع الواجب او غيرها من امكانيات تم تزويدها داخل المنصة لتناسب مع طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية فى ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من ازمة تفشي كوفيد 19/ عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الان طرق وخطوات الوصول وفتح المنصة من المنزل

خطوات التسجيل على منصة مدرستي

بامكانكم الان بكل سهولة اتمام تسجيل دخولكم على موقع مدرستي وذلك بالنسبة لطلاب الابتدائية والمتوسطة والثانوية وذلك فور اتباع الخطوات التالية:-

فتح منصة مدرستي التعليمية

اختيار ايقونة تسجيل دخول كطالب

البدء فى تسجيل اسم الطالب وكلمة السر

النقر فى النهاية علىايقونة تسجيل

وبهذا سيحصل الطالب على كم هائل من المعلومات التعليمية المساعدة لطلاب بدون ادني شكل على تعليمه من المنزل فى ظل الازمة الراهنة، حيث بامكانكم استخدام المنصة على حل الواجب او التواصل مع المعلمين وغيرها من امكانيات مطروحة.