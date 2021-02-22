الاتحاد الأوروبى يفرض عقوبات جديدة على 19 مسؤولاً فى فنزويلا

جدة - نرمين السيد - أعلن الاتحاد الأوروبى، اليوم الإثنين، فرض عقوبات على 19 مسؤولاً فى نظام الرئيس نيكولاس مادورو فى فنزويلا، لدورهم فى أعمال وقرارات تقوض الديمقراطية وسيادة القانون فى البلد اللاتينى، حسبما جاء فى بيان رسمى.





وبالعقوبات الجديدة، ارتفع العدد الإجمالى للمسؤولين المفروض عليهم عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبى إلى 55 شخصًا، منعهم التكتل الأوروبى من الحصول على تأشيرة دخول، إضافة إلى تجميد أصولهم المالية فى دول الاتحاد.

وقال بيان الاتحاد الأوروبى، إن "هذه الإجراءات الموجهة وُضعت بحيث لا يكون لها عواقب إنسانية سلبية أو تبعات غير مقصودة على السكان الفنزويليين ويمكن إلغاؤها"، حسبما نقلت "فرانس برس".

كما أشار البيان إلى أن "الأشخاص الذين تمت إضافتهم إلى القائمة مسؤولون بشكل خاص عن انتهاك الحقوق الانتخابية للمعارضة وحسن سير الديمقراطية فى الجمعية الوطنية، وكذلك عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتقييد الحريات الأساسية".

وبحسب الوكالة الفرنسية، كان من الشخصيات التى استهدفتها العقوبات نائبان فى البرلمان الجديد "الذى لم يتم انتخابه بشكل ديمقراطى"، هما خوسيه برنابى جوتيريز بارا، زعيم حزب "أكسيون ديموكراتيكا"، وخوسيه ديونيزيو بريتو رودريجيز، زعيم حزب "بريميرو جوستيسيا".

كما فرض الاتحاد الأوروبى عقوبات على عمر خوسيه برييتو، حاكم ولاية زوليا، والجنرال فى الجيش ريميجيو كيبالوس، وثلاثة مسؤولين فى المجلس الانتخابى، بينهم رئيسة المجلس إنديرا ألفونزو إيزاجيرى.