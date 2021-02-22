وحسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية، قررت اللجنة العليا لمكافحة كورونا فى السلطنة، تعليق دخول السلطنة للقادمين من عشر دول هى: جمهورية السودان، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية جنوب إفريقيا، وجمهورية البرازيل الاتحادية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وجمهورية تنزانيا الاتحادية، وجمهورية غانا، وجمهورية غينيا، وجمهورية سيراليون، وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.
كما قررت اللجنة تعليق دخول القادمين من أية دول أخرى إن كانوا قد مروا بأى من هذه الدول العشر المذكورة فيما تقدم خلال الـ 14 يومًا السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة، وذلك ابتداءً من الساعة الثانية عشرة من صباح الخميس المقبل، ولمدة خمسة عشر يومًا.
وأوضحت اللجنة أنه يُستثنى من ذلك المواطنون العُمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وعائلاتهم، والذين سيخضعون للإجراءات المعتمدة عند دخولهم أراضى السلطنة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. عمان تعلق دخول المسافرين من 10 دول بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.