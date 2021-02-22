عاجل .. عمان تعلق دخول المسافرين من 10 دول بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - قررت سلطنة عُمان، اليوم الاثنين، تعليق دخول المسافرين من 10 دول، لمكافحة انتشار فيروس كورونا، فيما استثنى القرار المواطنين العمانيين، والدبلوماسيين والعاملين فى مجال الصحة.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية، قررت اللجنة العليا لمكافحة كورونا فى السلطنة، تعليق دخول السلطنة للقادمين من عشر دول هى: جمهورية السودان، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية جنوب إفريقيا، وجمهورية البرازيل الاتحادية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وجمهورية تنزانيا الاتحادية، وجمهورية غانا، وجمهورية غينيا، وجمهورية سيراليون، وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

كما قررت اللجنة تعليق دخول القادمين من أية دول أخرى إن كانوا قد مروا بأى من هذه الدول العشر المذكورة فيما تقدم خلال الـ 14 يومًا السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة، وذلك ابتداءً من الساعة الثانية عشرة من صباح الخميس المقبل، ولمدة خمسة عشر يومًا.

وأوضحت اللجنة أنه يُستثنى من ذلك المواطنون العُمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وعائلاتهم، والذين سيخضعون للإجراءات المعتمدة عند دخولهم أراضى السلطنة.