إيطاليا تمدد حظر التنقل بين الأقاليم حتى 27 مارس المقبل

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية، فإن الحظر الذى فرضته حكومة رئيس الوزراء السابق جوزيبى كونتى من بين القيود التى تهدف إلى مكافحة انتشار فيروس كورونا فى البلاد كان من المقرر أن ينتهى سريانه يوم الخميس.

وأشارت إلى أن المرسوم الجديد يمدد كذلك العمل بالقاعدة التى لا يُسمح بموجبها سوى لشخصين بالغين وأطفالهم الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما، بزيارة منزل شخص آخر.

وقال وزير الصحة روبرتو سبيرانزا: "لا غنى عن الاستمرار فى القيود مع (انتشار) السلالات (سلالات فيروس كورونا الجديدة)".

من جانبها، وعدت وزيرة الشؤون الإقليمية ماريا ستيلا جيلمينى بأن يقوم دراجى باتخاذ قرارات "فى الوقت المناسب" بشأن قيود فيروس كورونا بالاتفاق مع الحكومات الإقليمية.

وكانت أحد الانتقادات الموجهة إلى حكومة كونتى السابقة هى أنها لطالما أعلنت عن القرارات المتعلقة بقيود فيروس كورونا فى اللحظة الأخيرة، مما لا يمنح الأعمال التجارية الوقت الكافى للتكيف ويحملها الكثير من التكاليف، وفقا للوكالة.

وسجلت إيطاليا منذ بداية الجائحة أكثر من مليونين و800 ألف إصابة بفيروس كورونا المسبب لكوفيد-19، وأكثر من 95 ألفا و700 حالة وفاة جراء الإصابة به. وتعد حصيلة وفياتها ثانى أعلى حصيلة فى أوروبا بعد حصيلة بريطانيا.