بريطانيا تمنع دخول طائرات بوينج المجهزة بمحرك برات آند ويتنى لأجوائها

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الإثنين، منع الطائرات طراز "بوينج 777"، المجهزة بمحرك "برات آند ويتنى"، من الدخول إلى مجالها الجوى، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية"منذ قليل.





ويأتى قرار بريطانيا بعد أيام قليلة من الحادثة الشهيرة لطائرة أميريكية من نفس الطراز، حيث كانت تقل 231 راكبًا و10 من أفراد الطاقم، وكانت متوجهة إلى "هونولولو"، يوم السبت الماضى، من مطار دنفر الدولى عندما اشتعلت النيران بالمحرك الأيمن للطائرة.

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