مؤسسة وطني الإماراتية توقع بروتوكول تعاون مع البرلمان العربي

وقعت مؤسسة وطني الإمارات مع البرلمان العربي متمثلًا بمركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع لها، بروتوكول التعاون المشترك، خلال اللقاء الذي جمعهما في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة بهدف تعزيز التعاون في القيم والمبادئ المشتركة المستندة إلى تعزيز الانتماء الوطني والعربي والمواطنة.

وقع عن مؤسسة وطني الإمارات ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات وعن البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي.

وشملت بنود الاتفاقية العمل بشكل ثنائي على المساهمة في بناء جسور التعاون المشترك في بناء مجتمعات عربية متماسكة بقيم الانتماء والهوية الوطنية العربية وصولًا للمواطنة وتنمية وسلامة الأمان الاجتماعي، وسيسهم ذلك في زيادة تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الطرفين تفعيلًا للدبلوماسية البرلمانية العربية.

وتتيح الاتفاقية التعاون المشترك في مجال العمل الشبابي بما يحقق تفعيل طاقاتهم واستثمارها في التنمية الوطنية والعربية، وتحصينهم من الانجذاب إلى الفكر المتطرف والعنف، والتعاون في نشر ثقافة التطوع وحث الأفراد على الالتحاق بالعمل التطوعي.

وأكد ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات بأن مؤسسة وطني الإمارات على استعداد تام لتقديم كل الإمكانيات والخبرات لدفع التعاون المشترك بين الطرفين بما يحقق استراتيجية الدول العربية ورؤيتها وأهدافها، بالإضافة إلى تأصيل وتعزيز الهوية الوطنية وتنمية روح والولاء والانتماء بما يحقق تكاملًا في الأدوار بين الطرفين في الأعمال المشتركة لتعزيز الخدمة المجتمعية وتحسين عملية التنمية ودعم المجتمع والارتقاء به، كما ستقدم مؤسسة وطني الإمارات الخبرات التابعين لها لتعزيز البرامج التدريبية والتأهيل للكوادر البشرية عبر الندوات والورش المتخصصة.

وأكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بأن تلك الاتفاقية مع مؤسسة وطني الإمارات أساسًا وثيقًا للتعاون والشراكة في مجالات التدريب والتأهيل وتنمية القدرات، والاستفادة من الخبرات التي ستقدمها مؤسسة وطني الإمارات التي لها باع طويل في غرس الانتماء والولاء الوطني وتعزيز الهوية الوطنية والمواطنة الصالحة والمجال التطوعي الذي يبات سمة للمجتمع المتقدم الذي يضع العمل التطوعي أساسًا في البناء والتقدم ودعم الجهود الوطنية في وقت الأزمات.

وتنص المادة الثالثة من الاتفاقية لبروتوكول التعاون المشترك بين مؤسسة طني الإمارات ومركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي بتولي كل من مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية ومؤسسة وطني الإمارات وضع خطط العمل المشتركة والبرامج، بما يتضمن تنظيم وعقد البرامج والندوات والدورات التدريبية وتأهيل الكوادر البشرية والبحوث والدراسات المشتركة ، والورش الافتراضية والحضورية.