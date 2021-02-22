خلال يوم.. الأردن يسجل 4550 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الاثنين، تسجيل 16 حالة وفاة و4550 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

قالت الصحة الأردنية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد ارتفع إلى 368,278 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 4570 حالة وفاة، وفقًا لقناة "المملكة" الأردنية.

وبحسب بيانات الصحة الأردنية، فقد أجُري خلال اليوم الماضي 33846 فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوص 4,405,368 فحصًا، وبذلك تصل نسبة الفحوص الإيجابيّة ليوم الاثنين إلى قرابة 13.44%.

وتوزعت الإصابات على 2953 في محافظة العاصمة عمّان، و565 في محافظة البلقاء، و286 في محافظة إربد منها 14 في لواء الرمثا، و251 في محافظة الزرقاء، و98 في محافظة الكرك، و96 في محافظة المفرق، و79 في محافظة جرش، و53 في محافظة العقبة، و50 في محافظة مأدبا، و44 في محافظة معان منها 5 في لواء البترا، و39 في محافظة عجلون، و36 في محافظة الطفيلة.

وبلغ عدد الحالات النشطة حاليًّا في المملكة 26349 حالة، وبلغ عدد الحالات التي دخلت المستشفيات خلال اليوم الماضي 196 حالة، فيما غادرت 133 حالة، ووصل عدد الحالات المؤكد إصابتها التي تتلقى العلاج في المستشفيات إلى 1028 حالة.

ووصل إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّد إصابتها والمشتبه بإصابتها ليوم الأحد 875 بنسبة إشغال 22%، وبلغ إجمالي عدد أسرّة العناية المركزة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّد إصابتها والمشتبه بإصابتها ليوم الأحد 197 بنسبة إشغال 22%.

وبلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّد إصابتها والمشتبه بإصابتها ليوم الأحد 81 بنسبة إشغال 9%، وبلغ عدد حالات الشفاء ليوم الاثنين في العزل المنزلي والمستشفيات 1483 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 337359 حالة.