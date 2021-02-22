أفادت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الاثنين، بأن الحكومة الكويتية رفضت خلال اجتماعها الذي عقد قبل قليل مقترحات فرض حظر للتجول في البلاد سواء كلي أو جزئي.
وقالت المصادر للصحيفة إن الحكومة دعت إلى تشديد الإجراءات الاحترازية بدلًا من تطبيق الحظر.
وصرح رئيس مركز التواصل الحكومي، طارق المزرم بأن مجلس الوزراء الكويتي ناقش عدد من خيارات الحظر الجزئي والكلي، في ظل المعطيات الحالية والتقارير المرفوعة من السلطات الصحية، وبناء عليه لن يتخذ قرار الحظر في الوقت الراهن على أن يتم متابعة وتقييم الوضع الصحي في البلاد بشكل مستمر، وسيتم الاعلان عن بعض القرارات فور انتهاء جلسة مجلس الوزراء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة الكويتية تحسم موقفها من فرض حظر تجوال في البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.