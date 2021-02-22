العراق.. حظر تجول في ذي قار بعد مواجهات بين الأمن ومحتجين

نقلت قناة "دجلة" العراقية عن مصدر أمني أن سلطات محافظة ذي قار فرضت الحظر الشامل للتجوال بعد تطورات الأمنية الأخيرة.

قال المصدر إن "محافظة ذي قار فرضت الحظر الشامل للتجوال في عموم المحافظة بعد الصدام بين الأمن والمتظاهرين والتطورات الأمنية الأخيرة في المحافظة".

أضاف أن "عمليات الكر والفر مازالت مستمرة بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين".

ويشهد العراق منذ أسابيع احتجاجات متجددة على تردي الأوضاع المعيشية والانفلات الأمني والفساد، بعدما كانت وتيرة الاحتجاجات قد هدأت نسبيا العام الماضي بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

من جانب آخر، لقي عناصر خلية إرهابية تتبع داعش مصرعهم في غارات مباغتة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، وفق ماذكرت صحف ووسائل إعلام عراقية.

وذكرت التقارير أن عدد الدواعش الذين قضوا نحبهم، وصلوا لــ 7 ، وذلك في منطقة تدعى وادي الشاي بمحافظة كركوك شمال العراق.

وقال الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة يحيي رسول في بيان : "بأمر من قيادة العمليات المشتركة، ووفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، طيران التحالف الدولي ينفذ ثماني ضربات جوية في وادي الشاي ضمن قاطع المقر المتقدم كركوك".

وأضاف رسول أن الجيش العراقي أحصى 7 قتلى من تنظيم "داعش" جراء الهجمات، كما عثر على حزامين ناسفين ومخازن للأسلحة والعتاد المسلح كان بحوزة عناصر الخلية.

يأتي ذلك، في الوقت الذي أصدر فيه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أوامر ملاحقة لعناصر داعش الإرهابي.

يأتي ذلك بعد نحو شهر واحد من مقتل أكثر من ثلاثين شخصا بهجوم انتحاري مزدوج نفذه التنظيم الإرهابي في ساحة الطيران المزدحمة كان الأعنف في بغداد منذ ثلاث سنوات.

وتتعدد مهام التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق، منذ تشكيله قبل ست سنوات، ما بين مهام تدريبية وقتالية وأخرى لوجستية داعمة.