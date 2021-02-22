رئيس الوزراء البريطاني يعلن موعد رفع قيود كورونا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، أن حكومته لن تتخلى عن أولئك الذين بحاجة إلى الدعم من الدولة خلال جائحة كورونا.
وقال جونسون في كلمة له أمام البرلمان البريطاني إن حكومته تريد أن تطمئن البرلمان بأنها لن تتخللى عمن هم بحاجة إلى الدعم من الحكومة خلال فترة جائحة كورونا، مضيفًا: "خلال فترة الجائحة ستستمر الحكومة في فعل اللازم من أجل حماية الوظائف وسُبل العيش في المملكة المتحدة"، وفقًا لوكالة "رويترز".
وتابع: نستهدف رفع القيود الاجتماعية المفروضة لاحتواء تفشي وباء كورونا اعتبارًا من 21 يونيو المقبل".
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