انت الان تتابع تفاصيل خبر القبض على الشاب المعتدي على فتاة حفر الباطن والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الداخلية السعودية على حسابها الخاص “توتير” القبض على الشاب المعتدي علي فتاة حفر الباطن، وأوضحت الوزارة أن الجهات الأمنية في شرطة المحافظة قد تمكنت من تحديد هوية أحد الأشخاص، بعدما ظهر في مقطع فيديو متداول، وهو يعتدي على امرأة في احد الأماكن العامة.

وجاء إيقاف الشاب، عقب تفاعل النائب العام السعودي، مع الفيديو المنشور، على موقع التواصل الاجتماعي من قبل الفتاة المعتدى عليها، وإصدار أمر بإلقاء القبض على الشاب الذي اعتدى على الفتاة في محافظة حفر الباطن، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، مع استدعاء شهود الواقعة .

وعلى إثر ذلك تحركت وزارة الداخلية السعودية، وحددت مكان تواجده، والفئة العمرية التي ينتمي إليها.

قصة فتاة حفر الباطن

وكانت البداية عندما نشرت فتاة تعرضت لضرب من أحد الأشخاص فيديو موضحة ما جرى معها “اعترضوا طريقي ثلاثة ذكور، تحرشوا لفظيا، تسبق خطواتهم لسانهم البذيء بالحديث المنحل، ولا أي رد فعل بالتغاضي أو الصمت، كانت ممكن أن توقف تلك الفئة المنحطة، ومع علمي بالحقيقة لم استطع التجاهل لأنه، والله الشاهد، تلك الليلة أني صبرت بالتغاضي”.

كما دشن رود مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاك بعنوان “اعتداء شاب على فتاة حفر الباطن” عقب انتشار الفيديو على نطاق واسع يظهر فيه ثلاثة شباب يسيرون في احد شوارع محافظة حفر الباطن مكان الواقعة وفجاءة يعتدي احدهما على فتاة ويدفعها نحنو سيارة متوقفة، مما لقى الفيديو استنكارا ًً وغضبا من الشارع السعودي .

وفي السياق ذاته نص قرار النيابة على النحو التالي قرارات النيابة العامة إحالة المتهم إلى دائرة المختصة بفرع النيابة للتحقيق معه.

وقال مصدر مسؤول أن النيابة العامة لن تالو جهدا في ملاحقة وتحريم العابثين بالنظام العام والمعتدين على حريات وحقوق الآخرين، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم بكل حزم ولن تتهاون مع مرتكبي هذه الجرائم وستطبق بحقهم العقوبات المشددة التي تؤجرهم وتردع غيرهم.