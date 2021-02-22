المحكمة الأميركية العليا تخذل ترامب وتكشف سجلاته

رفضت المحكمة الأميركية العليا الاثنين التدخل لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب لإلغاء قرار صدر عن قاض فدرالي أمر بتسليم السجّلات المالية لقطب العقارات السابق إلى مدع في نيويورك.

وتشكّل الخطوة انتكاسة في المعركة القضائية التي يخوضها الرئيس الأميركي السابق منذ سنوات سعيا لمنع نشر عائداته الضريبية.

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