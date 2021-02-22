السيسي يلتقي قائد القيادة الوسطى الأميركية

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، الفريق أول كينيث ماكينزي قائد القيادة الوسطى الأميركية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس أعرب عن التطلع لاستمرار تطوير التعاون الثنائي القائم في جميع المجالات خاصة على الصعيد العسكري، وذلك على نحو يعزز التعاون المثمر بين مصر والولايات المتحدة في مواجهة التحديات المشتركة في المنطقة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين على الصعيد العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب وكذلك برامج التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات.
كما تم استعراض وجهات النظر والرؤى بشأن آخر التطورات بالنسبة لعدد من القضايا على المستوى الإقليمي، خاصةً في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي وشرق المتوسط، حيث تم في هذا السياق التوافق على استمرار التشاور والتنسيق الثنائي المنتظم بين البلدين الصديقين تجاه تلك القضايا ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، أكد قائد القيادة الوسطى الأميركية حرص بلاده على استمرار وتيرة التنسيق والتشاور المشترك مع مصر تجاه القضايا الإقليمية لمواجهة التحديات الراهنة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، أخذاً في الاعتبار الدور المصري المحوري والرئيسي لدعم السلام والاستقرار في محيطها الإقليمي، خاصة الجهود المصرية الفعالة في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.
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